Мэр Новой Каховки выехал из оккупированного города

Информацию о выезде подтвердил сам Коваленко.

"Да, вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабакой и начальником финансового отдела Ириной Фурсеевой мы вынуждены были покинуть оккупированную территорию и выехать в Запорожье", - отметил он.

Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года все это время продолжал выполнять свои обязанности в городе. Однако это стало труднее делать.

"Коммунальные предприятия стали переходить под руководство военной администрации. Мы практически уже ни на что не могли влиять, да еще и чувствовали опасность для своей жизни. Именно поэтому было принято решение покинуть город и Новокаховскую общину", - объяснил Коваленко.

Он добавил, что уже прошел спецпроверку, претензий со стороны украинских властей нет. В дальнейшем чиновники продолжат работать из офиса в Запорожье.