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Мэр Новой Каховки выехал из оккупированного города

Фото: мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada)
Автор: Александр Мороз

Городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко выехал из захваченного города. И продолжит работать из Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Online НК.

Информацию о выезде подтвердил сам Коваленко.

"Да, вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабакой и начальником финансового отдела Ириной Фурсеевой мы вынуждены были покинуть оккупированную территорию и выехать в Запорожье", - отметил он.

Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года все это время продолжал выполнять свои обязанности в городе. Однако это стало труднее делать.

"Коммунальные предприятия стали переходить под руководство военной администрации. Мы практически уже ни на что не могли влиять, да еще и чувствовали опасность для своей жизни. Именно поэтому было принято решение покинуть город и Новокаховскую общину", - объяснил Коваленко.

Он добавил, что уже прошел спецпроверку, претензий со стороны украинских властей нет. В дальнейшем чиновники продолжат работать из офиса в Запорожье.

Напомним, в последнее время боевые действия переместились в район Новой Каховки. Сегодня украинским силам там удалось сбить российский истребитель.

А накануне возле Каховской ГЭС ударом была уничтожена российская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".

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Новая Каховка