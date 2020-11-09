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Мэр Николаева тоже заболел COVID-19

Автор: РБК-Украина

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19. У него также обнаружили пневмонию, он уйдет на самоизоляцию.

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Об этом он сообщил в своем Facebook.

В то же время он подчеркнул, что не прекращает работу, поскольку в Николаеве сейчас начинается отопительный сезон.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужденный уйти на самоизоляцию", - заявил Сенкевич.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, он тоже уходит на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские обязанности в дистанционном режиме.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19.

"На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хоть и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - написал в Facebook глава ОП.

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Новости Украины НиколаевАлександр СенкевичCOVID-19