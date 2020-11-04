Мэр Николаева рассказал, какие нужны еще полномочия местному самоуправлению

Фото: Александр Сенкевич (пресс-служба Сенкевича)

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что местному самоуправлению не хватает полномочий контроля. По его словам, самоуправлению не хватает муниципальной полиции, выборности судей, шерифов, а также ответственности за тарифы.

Об этом Сенкевич заявил в интервью РБК-Украина.

Он считает, что все должно строиться на принципах субсидиарности.

"Не хватает муниципальной полиции. Должность судьи тоже должна быть выборной. В селах должны быть не участковые, а шерифы и т.д. Мы готовы за все отвечать, мы готовы отвечать за тарифы - самую больную тему", - сказал Сенкевич.

Он добавил, что сейчас тарифы на тепло в Николаеве принимает НКРЕКП, хотя по телевизору звучит, что тарифы не хочет снижать мэр города.

"Во-первых, у мэра нет полномочий, во-вторых, они не высокие, у нас они четвертые снизу по Украине. Мы готовы брать ответственность. Должен быть обычный тарифный калькулятор, в интернете, в телефоне, чтобы человек понимал, почему он платит за воду именно столько", - добавил мэр.

Напомним, в конце октября Сенкевич обратился к Кабмину с просьбой ослабить карантин в Николаеве.

Отметим, по данным экзит-пола, во второй тур выборов мэра Николаева выходят Александр Сенкевич и Владислав Чайка.