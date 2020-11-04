ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мэр Николаева рассказал, какие нужны еще полномочия местному самоуправлению

Николаев, Среда 04 ноября 2020 08:27
Мэр Николаева рассказал, какие нужны еще полномочия местному самоуправлению
Фото: Александр Сенкевич (пресс-служба Сенкевича)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что местному самоуправлению не хватает полномочий контроля. По его словам, самоуправлению не хватает муниципальной полиции, выборности судей, шерифов, а также ответственности за тарифы.

Об этом Сенкевич заявил в интервью РБК-Украина.

Он считает, что все должно строиться на принципах субсидиарности.

"Не хватает муниципальной полиции. Должность судьи тоже должна быть выборной. В селах должны быть не участковые, а шерифы и т.д. Мы готовы за все отвечать, мы готовы отвечать за тарифы - самую больную тему", - сказал Сенкевич.

Он добавил, что сейчас тарифы на тепло в Николаеве принимает НКРЕКП, хотя по телевизору звучит, что тарифы не хочет снижать мэр города.

"Во-первых, у мэра нет полномочий, во-вторых, они не высокие, у нас они четвертые снизу по Украине. Мы готовы брать ответственность. Должен быть обычный тарифный калькулятор, в интернете, в телефоне, чтобы человек понимал, почему он платит за воду именно столько", - добавил мэр.

Напомним, в конце октября Сенкевич обратился к Кабмину с просьбой ослабить карантин в Николаеве.

Отметим, по данным экзит-пола, во второй тур выборов мэра Николаева выходят Александр Сенкевич и Владислав Чайка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика самоуправлениеАлександр Сенкевич

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь