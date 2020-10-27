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Мэр Николаева просит Кабмин ослабить карантин в городе

Николаев, Вторник 27 октября 2020 17:59
Мэр Николаева просит Кабмин ослабить карантин в городе
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Мэр Николаева Александр Сенкевич просит Кабинет министров ослабить карантин в городе. Решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидопасности.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Глава города обратился к председателю Кабмина Денису Шмыгалю в связи с социальной напряженностью из-за карантина и для недопущения негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве.

"Попросил премьер-министра... способствовать предоставлению Госкомиссией разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в Николаеве", - написал мэр.

Сенкевич обратил внимание, что предоставление таких разрешений будет сопровождаться ограничениями по количеству посетителей, времени работы и обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий и рекомендаций Министерства здравоохранения.

Напомним, в Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красную" зону вошли 11 облцентров.

Как писало РБК-Украина, в населенных пунктах Черновицкой области с "красным" уровнем эпидемиологической опасности ограничили работу заведений общественного питания.

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Новости Украины Общество НиколаевкарантинДенис Шмыгаль

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