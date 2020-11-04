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Мер Миколаєва розповів, які потрібні повноваження місцевому самоврядуванню

Миколаїв, Середа 04 листопада 2020 08:27
Мер Миколаєва розповів, які потрібні повноваження місцевому самоврядуванню
Фото: Олександр Сенкевич (прес-служба Сенкевича)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважає, що місцевому самоврядуванню не вистачає повноважень контролю. За його словами, самоврядування не вистачає муніципальної поліції, виборності суддів, шерифів, а також відповідальності за тарифи.

Про це Сенкевич заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що все повинно будуватися на принципах субсидіарності.

"Не вистачає муніципальної поліції. Посаду судді теж повинна бути виборною. В селах повинні бути не дільничні, а шерифи і т. д. Ми готові за все відповідати, ми готові відповідати за тарифи - саму хвору тему", - сказав Сенкевич.

Він додав, що зараз тарифи на тепло в Миколаєві приймає НКРЕКП, хоча по телевізору звучить, що тарифи не хоче знижувати мер міста.

"По-перше, у мера немає повноважень, по-друге, вони не високі, у нас вони четверті знизу по Україні. Ми готові брати відповідальність. Повинен бути звичайний тарифний калькулятор, в інтернеті, в телефоні, щоб людина розуміла, чому він платить за воду саме стільки", - додав мер.

Нагадаємо, в кінці жовтня Сенкевич звернувся до Кабміну з проханням послабити карантин у Миколаєві.

Відзначимо, за даними екзит-полу, у другий тур виборів мера Миколаєва виходять Олександр Сенкевич і Владислав Чайка.

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