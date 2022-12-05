Мер Миколаєва закликав жителів не поспішати з поверненням: ми в радіусі ураження

За словами міського голови, після деокупації Херсона та лівого берега Дніпра у Миколаєві стало тихіше. Проте це не виключає подальших обстрілів міста.

"Коли питають мене, чи можна повертатися, я все ж таки рекомендую ще дочекатись, як буде розгортатись безпекова ситуація. Ми розуміємо, що росіяни зараз перегруповуються, вони змінюють свої позиції і ті місця, які були доступні для обстрілів з території Херсона, чи біля Херсона, вони продовжують бути доступними для обстрілів", - пояснив мер.

Сєнкевич зазначив, що окупанти можуть дістати до Миколаєва зенітними ракетами С-300, якими російська армія часто обстрілює південь України.

"Саме про це я і кажу, що ми в радіусі ураження С-300, незважаючи на те, що окупанти змінили свої позиції. Миколаїв залишається в тих самих позиціях щодо доступності до С-300", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше військові зазначили, що жителям Миколаївської області не варто втрачати пильність, оскільки окупанти можуть обстрілювати регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.