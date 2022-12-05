UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Миколаєва закликав жителів не поспішати з поверненням: ми в радіусі ураження

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook com SenkevichNikolaev)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Миколаїв все ще залишається у зоні ураження російських ракет. Тому жителів закликають не поспішати з поверненням до міста.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, після деокупації Херсона та лівого берега Дніпра у Миколаєві стало тихіше. Проте це не виключає подальших обстрілів міста.

"Коли питають мене, чи можна повертатися, я все ж таки рекомендую ще дочекатись, як буде розгортатись безпекова ситуація. Ми розуміємо, що росіяни зараз перегруповуються, вони змінюють свої позиції і ті місця, які були доступні для обстрілів з території Херсона, чи біля Херсона, вони продовжують бути доступними для обстрілів", - пояснив мер.

Сєнкевич зазначив, що окупанти можуть дістати до Миколаєва зенітними ракетами С-300, якими російська армія часто обстрілює південь України.

"Саме про це я і кажу, що ми в радіусі ураження С-300, незважаючи на те, що окупанти змінили свої позиції. Миколаїв залишається в тих самих позиціях щодо доступності до С-300", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше військові зазначили, що жителям Миколаївської області не варто втрачати пильність, оскільки окупанти можуть обстрілювати регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївЗРКВійна в Україні