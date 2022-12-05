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Мэр Николаева призвал жителей не спешить с возвращением: мы в радиусе поражения

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (facebook com SenkevichNikolaev)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Николаев по-прежнему остается в зоне поражения российских ракет. Поэтому жителей призывают не торопиться с возвращением в город.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам городского головы, после деоккупации Херсона и левого берега Днепра в Николаеве стало тише. Однако это не исключает дальнейших обстрелов города.

"Когда спрашивают меня, можно ли возвращаться, я все же рекомендую еще дождаться, как будет разворачиваться ситуация с безопасностью. Мы понимаем, что россияне сейчас перегруппировываются, они меняют свои позиции и те места, которые были доступны для обстрелов с территории Херсона, или возле Херсона, они продолжают быть доступными для обстрелов", - объяснил мэр.

Сенкевич отметил, что оккупанты могут достать до Николаева зенитными ракетами С-300, которыми российская армия часто обстреливает юг Украины.

"Именно об этом я и говорю, что мы в радиусе поражения С-300, несмотря на то, что оккупанты изменили свои позиции. Николаев остается в тех же позициях относительно доступности к С-300", - добавил Сенкевич.

Напомним, ранее военные отметили, что жителям Николаевской области не стоит терять бдительность, поскольку оккупанты могут обстреливать регион.

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