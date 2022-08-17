Мэр Мелитополя заявил о взрывах в Кирилловке, где россияне держат технику

В среду, 17 августа, во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы. Там россияне держат свою военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

По его словам, россияне перебросили свою военную технику в курортную Кирилловку из Мелитополя, поскольку боялись ударов Вооруженных сил Украины. Но и там их "достали".

"Наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", - подчеркнул Федоров.