Мэр Мелитополя заявил о взрывах в Кирилловке, где россияне держат технику
В среду, 17 августа, во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы. Там россияне держат свою военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, россияне перебросили свою военную технику в курортную Кирилловку из Мелитополя, поскольку боялись ударов Вооруженных сил Украины. Но и там их "достали".
"Наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", - подчеркнул Федоров.
Напомним, ранее стало известно, что в среду, 17 августа, в оккупированном Мелитополе прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.
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