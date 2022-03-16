Мэр Мелитополя освобожден из плена оккупантов

Украинские спецназовцы успешно провели операцию по освобождению из плена городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление в Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Друзья! Хорошие новости из Запорожья. Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности", – заявил чиновник.

По его словам, городской голова пообщался с президентом Зеленским. Также в Офисе президента анонсировали скорое возвращение Федорова к осуществлению полномочий городского головы Мелитополя.

Мелитопольского мэра российские оккупанты похитили 11 марта. Горожане несколько дней выходили на митинги с требованием отпустить Федорова.