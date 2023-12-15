Мер Маріуполя отримав премію Ради Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації міст України.

"Від імені кожного українського міста та мого рідного Маріуполя дякую Раді Європи та вельмишановному президенту Португальської республіки Марселу Ребелу де Соуза, а також президенту асамблеї Республіки пану Августо Сантушу Сілва. Дякую за підтримку українських громад у нашій боротьбі за незалежність, розвиток та демократичний шлях, який обрала Україна. Дякуємо Вам за відзначення Асоціації міст України премією "Північ-Південь". Зараз цю відзнаку отримали 1042 громади, які є членами Асоціації міст України та в яких проживає понад 90% мешканців України", - заявив Бойченко.

За його словами, одна з головних відповідей викликам війни Маріупольської міської ради - проект "Маріуполь Реборн".

Протягом року команда проекту підготувала декілька фундаментальних продуктів для відродження міста. Це план швидкого відновлення міста у перші 18 місяців після визволення від окупантів.

Так, змоделювали різні сценарії розвитку подій, провели попередню оцінку руйнувань інфраструктури, підрахували потреби у ресурсах для відновлення критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Також сформували алгоритм дій для швидкого відновлення придатного для відбудови житла, соціальних об’єктів та організації тимчасового розміщення населення.

Наразі вже відкрито три платформи відродження у Дніпрі, Львові та Варшаві на базі яких українські та міжнародні експерти працюють над розробкою компонентів плану відродження. Загалом "Маріуполь Реборн" передбачає втілення масштабного плану переродження міста протягом 20 років після деокупації Маріуполя.

Нагадаємо, премія "Південь-Північ" присуджується щороку, починаючи з 1995 року, за глобальну взаємозалежність між країнами, забезпечення міжнародної солідарності, сприяння та захисту прав людини, демократії та верховенства закону в межах Європи та світу серед країн, які поділяють загальні цінності.