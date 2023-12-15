Мэр Мариуполя получил премию Совета Европы

В Лиссабоне состоялась церемония награждения "Юг-Север"-2022. От имени всех украинских общин получил премию Совета Европы мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ассоциации городов Украины.

"От имени каждого украинского города и моего родного Мариуполя спасибо Совету Европы и высокочтимому президенту Португальской республики Марселу Ребелу де Соуза, а также президенту ассамблеи Республики господину Августо Сантушу Силву. Спасибо за поддержку украинских общин в нашей борьбе за независимость, развитие и демократический путь, выбрала Украина. Благодарим Вас за празднование Ассоциации городов Украины премией "Север-Юг". Сейчас это отличие получили 1042 общины, которые являются членами Ассоциации городов Украины и в которых проживает более 90% жителей Украины", - заявил Бойченко.

По его словам, один из главных ответов вызовам войны Мариупольского городского совета - проект "Мариуполь Реборн".

В течение года команда проекта подготовила несколько основных продуктов для возрождения города. Это план быстрого восстановления города в первые 18 месяцев после освобождения от оккупантов.

Так, смоделировали разные сценарии развития событий, провели предварительную оценку разрушений инфраструктуры, подсчитали потребности в ресурсах для восстановления критической инфраструктуры и коммунальных предприятий.

Также был сформирован алгоритм действий для быстрого восстановления пригодного для восстановления жилья, социальных объектов и организации временного размещения населения.

Уже открыто три платформы возрождения в Днепре, Львове и Варшаве, на базе которых украинские и международные эксперты работают над разработкой компонентов плана возрождения. В общей сложности "Мариуполь Реборн" предполагает воплощение масштабного плана перерождения города в течение 20 лет после деоккупации Мариуполя.

Напомним, премия "Юг-Север" присуждается ежегодно, начиная с 1995 года, за глобальную взаимозависимость между странами, обеспечение международной солидарности, содействие и защите прав человека, демократии и верховенству закона в пределах Европы и мира среди стран, разделяющих общие ценности.