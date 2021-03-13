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Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционку

Автор: Артур Родивилов

Со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующее предложение внес мэр Андрей Содовый.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник. Садовый предложил учителям использовать этот день для организации процесса.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время делать людям еще больше проблем", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что во Львовской области продолжает расти количество положительных тестов на COVID-19 и госпитализаций, а болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем в прошлом году.

Напомним, в Киевской области часть школ на две недели раньше ушла на каникулы.

Ранее сообщалось, что курорт "Буковель" закрывают с 13 марта. Курорт расположен в Полянице Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" карантина.

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