Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционку

Решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник. Садовый предложил учителям использовать этот день для организации процесса.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время делать людям еще больше проблем", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что во Львовской области продолжает расти количество положительных тестов на COVID-19 и госпитализаций, а болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем в прошлом году.