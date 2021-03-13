Мер Львова запропонував перевести школи на дистанційку

З вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Содовий.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.
"Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - додав він.
Мер наголосив, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж минулого року
Нагадаємо, у Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули.
Раніше повідомлялося, що курорт "Буковель" закривають з 13 березня. Курорт розташований у Поляниці Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.