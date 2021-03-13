RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мер Львова запропонував перевести школи на дистанційку

Автор: Артур Родивилов

З вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Содовий.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.

"Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - додав він.

Мер наголосив, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж минулого року

Нагадаємо, у Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули.

Раніше повідомлялося, що курорт "Буковель" закривають з 13 березня. Курорт розташований у Поляниці Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівшкола
Читайте також
Львів прийняв остаточне рішення про дистанційку в школах
Об'єкти Євро-2012: Кабмін розробив план вирішення питання боргів
Прогноз погоди