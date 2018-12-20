Мэр Львова не имеет полномочий запрещать законный лотерейный бизнес, - эксперт

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Эксперт прокомментировал заявление Садового о необходимости немедленного запрета лотерейного бизнеса во Львове

Деятельность по распространению государственных лотерей - законодательно разрешенный вид хозяйственной деятельности в Украине, который производится операторами лотерей, поэтому любое ограничение деятельности пунктов распространения государственных лотерей на местном уровне является грубым нарушением законодательства и не допустимо в правовой стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта Игоря Галицкого, который прокомментировал заявление мэра Львова Андрея Садового о необходимости немедленного запрета лотерейного бизнеса в городе.

"В средствах массовой информации появилась информация, что городским головой Львова Андреем Садовым была высказана инициатива о необходимости немедленного запрета лотерейного бизнеса в городе Львов. Данный вопрос планируется вынести на рассмотрение Исполнительного комитета Львовского городского совета. Такие инициативы не могут быть внедрены, поскольку пункты распространения государственных лотерей действуют в соответствии с Законом Украины "О государственных лотереях в Украине" и Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей", - отметил Галицкий.

По словам эксперта, Закон Украины "О государственных лотереях в Украине" определяет, что распространение государственных лотерей осуществляется на всей территории Украины и не требует получения специальных разрешений. Также запрещено устанавливать какие-либо ограничения по осуществлению деятельности по распространению государственных лотерей, в том числе по установлению пунктов распространения гослотерей.

"На сегодняшний день местные власти не имеют полномочий по запрету разрешенных в Украине видов хозяйственной деятельности. Указанные действия городского головы могут быть расценены как превышение служебных полномочий и приведут к нарушению законных прав операторов государственных лотерей, получивших лицензию Министерства финансов Украины. Что касается незаконных игорных заведений, то прекращать их деятельность должны правоохранительные органы", - подчеркнул Галицкий.