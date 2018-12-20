Мер Львова не має повноважень забороняти законний лотерейний бізнес, - експерт

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Експерт прокоментував заяву Садового про необхідність негайної заборони лотерейного бізнесу у Львові

Діяльність по розповсюдженню державних лотерей - законодавчо дозволений вид господарської діяльності в Україні, який проводиться операторами лотерей, тому будь-яке обмеження діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей на місцевому рівні є грубим порушенням законодавства і не допустимо в правовій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта Ігоря Галицького, який прокоментував заяву мера Львова Андрія Садового про необхідність негайної заборони лотерейного бізнесу в місті.

"У засобах масової інформації з'явилася інформація, що міським головою Львова Андрієм Садовим була висловлена ініціатива про необхідність негайної заборони лотерейного бізнесу в місті Львів. Дане питання планується винести на розгляд Виконавчого комітету Львівської міської ради. Такі ініціативи не можуть бути впроваджені, оскільки пункти розповсюдження державних лотерей діють згідно з Законом України "Про державні лотереї в Україні" та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей", - зазначив Галицький.

За словами експерта, Закон України "Про державні лотереї в Україні" визначає, що розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів. Також заборонено встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження держлотерей.

"На сьогоднішній день місцеві органи влади не мають повноважень щодо заборони дозволених в Україні видів господарської діяльності. Зазначені дії міського голови можуть бути розцінені як перевищення службових повноважень і приведуть до порушення законних прав операторів державних лотерей, які отримали ліцензію Міністерства фінансів України. Що стосується незаконних гральних закладів, то припиняти їхню діяльність повинні правоохоронні органи", - підкреслив Галицький.