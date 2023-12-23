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Мер Лондона передумав щодо передачі використаних автомобілів Україні

Фото: мер Лондона Садік Хан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мер британської столиці Лондона Садік Хан відступився і заявив, що підтримує ідею відправки в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому разі були б утилізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Хан відмовився від свого рішення і звернувся до Марка Харпера, міністра транспорту Великої Британії, з проханням зробити так, щоб "лондонці та інші жителі країни могли пожертвувати Україні відповідні автомобілі через схеми утилізації".

"Це можна зробити найшвидше, змінивши національні правила щодо сертифіката про знищення, який потрібен як доказ того, що автомобіль було остаточно здано на брухт, щоб замість цього забезпечити можливість експорту відповідних автомобілів в Україну через зареєстровану благодійну організацію або національну схему", - ідеться в листі Хана і колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса. 

При цьому Хан запропонував, щоб жителі Британії могли отримувати кошти за "вивезення автомобілів, що забруднюють навколишнє середовище, з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу допомогу народу України".

Передача використаних автомобілів Україні

У грудні мер Лондона Садік Хан відмовився від ідеї передати на фронт автомобілі, які планують утилізувати міста.

При цьому напередодні міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона із проханням передати машини, які підуть на металобрухт, Україні.

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