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Мэр-коллаборант Купянска умер в российской больнице после покушения

Вторник 11 июня 2024 19:49
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Мэр-коллаборант Купянска умер в российской больнице после покушения Фото: Геннадий Мацегора (evocation.info)
Автор: Татьяна Степанова

В российской больнице после покушения скончался бывший мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

Как сообщает издание, предатель скончался в больнице 10 июня, не приходя в сознание.

Покушение на Матегору

Напомним, как сообщило ГУР, 7 июня в российском городе Старый Оскол покушались на мэра-коллаборанта Купянская Геннадия Мацегору.

Сначала сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии.

Кто такой Мацегора

Геннадий Мацегора занимал должность мэра Купянска от запретной партии ОПЗЖ. После прихода российских оккупантов в город он добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками.

Так, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил. После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область.

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