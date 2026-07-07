Мер Івано-Франківська дав тривожний прогноз на осінь через можливі удари РФ

Марцінків закликав мешканців міста реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, що жодне місто України зараз не можна вважати повністю безпечним.

За словами мера, Росія може посилити атаки саме по західних регіонах України у вересні-жовтні.

"Ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємось до цього виклику. Бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається Києві може повторитися в Івано-Франківську", - наголосив він.

Міський голова Івано-Франківська також заявив, що не виключає провокацій із боку Білорусі.

Серед головних завдань міської влади він назвав підготовку інфраструктури до опалювального сезону, зокрема завершення робіт на котельнях. Другим пріоритетом є допомога силам протиповітряної оборони для захисту міста.

"Хоч це не наш обов'язок, але ми переживаємо за це. Це дуже важливі завдання стоять перед нами", - підкреслив Марцінків.

Водночас мер зазначив, що найближчими днями не очікує масштабних обстрілів. Проте закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги.

"Жодного міста України немає, яке повністю є безпечним", - підсумував він.