Мэр Иерусалима одобрил расширение посольства США

Здание посольства США расширят еще на 700 кв. метров

Мэр Иерусалима Нир Баркат подписал разрешение на проведение работ по расширению здания посольства США в Израиле. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Сообщается, что подписанный проект предусматривает достройку здания еще на 700 кв. м. Сам Баркат назвал это решение еще одним шагом для определения роли американского представительства в Иерусалиме и укрепления связей между странами.

Отметим, согласно проекту, достроят и расширят второй этаж посольства, увеличат служебные и офисные пространства, включая зоны приема посетителей. Также уточняется, что 350 кв. м из общей дополнительной площади будут находиться под землей.

Напомним, в мае РБК-Украина сообщало, что США официально открыли посольство в Иерусалиме. В церемонии открытия дипломатического представительства приняла участие дочь президента США Иванка Трамп. Отметим, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года и сразу объявил о намерении перенести в этот город американское посольство из Тель-Авива.