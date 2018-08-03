Мер Єрусалима схвалив розширення посольства США

Будівлю посольства США розширять ще на 700 кв. метрів

Мер Єрусалиму Нір Баркат підписав дозвіл на проведення робіт з розширення будівлі посольства США в Ізраїлі. Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

Повідомляється, що підписаний проект передбачає добудову будівлі ще на 700 кв. м. Сам Баркат назвав це рішення ще одним кроком для визначення ролі американського представництва в Єрусалимі та зміцнення зв'язків між країнами.

Зазначимо, згідно з проектом, добудують і розширять другий поверх посольства, збільшать службові та офісні простори, включаючи зони прийому відвідувачів. Також уточнюється, що 350 кв. м загальної додаткової площі будуть знаходитися під землею.

Нагадаємо, в травні РБК-Україна повідомляло, що США офіційно відкрили посольство в Єрусалимі. У церемонії відкриття дипломатичного представництва взяла участь дочка президента США Іванка Трамп. Зазначимо, президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю 6 грудня 2017 року і відразу оголосив про намір перенести в це місто американське посольство з Тель-Авіва.