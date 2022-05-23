Мэр Херсона рассказал, как работает городская власть в условиях оккупации

Городской голова продолжает оставаться в городе. Он со специалистами работает дистанционно, поскольку оккупанты назначили своих "руководителей".

"Действительно, с первого дня войны и поныне я нахожусь в Херсоне. После 26 апреля, когда "комендантом" Херсонской области от Российской Федерации был назначен новый "глава" города, "администратор" Херсонского района и города Херсон - Александр Кобец, мы перешли работать дистанционно. Тогда же я обратился в Офис президента, чтобы нам предоставили инструкции, как нам дальше выполнять свои функции в той ситуации, которая произошла", - отметил Колыхаев.

В городе осталась большая часть врачей, учителей, руководителей коммунальных предприятий, три профильных заместители городского головы, руководители критической инфраструктуры - водоканал, облэнерго, горсвет, коммунальные транспортные предприятия. Однако часть работников мэрии пошла на простой и в отпуск. Некоторые написали заявления на увольнение.

Колыхаев отметил, что некоторые чиновники и управленцы получили приказ о выезде. Так, 27 февраля Херсон покинул руководитель управления МВД Игорь Король.

"Остался руководитель ГСЧС, благодаря Андрею Васильевичу и его команде мы тушили пожары от попадания снарядов, когда происходил захват города, и работали, чтобы была возможность забирать "двохсотих" и "трехсотих". Я очень благодарен ему и людям, которые работали с ним в самые тяжелые для города времена, считаю, что это настоящие патриоты, которые выполняли свои обязанности на 100%", - добавил мэр.