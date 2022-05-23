Мер Херсона розповів, як працює міська влада в умовах окупації

Міський голова продовжує залишатися у місті. Він з фахівцями працює дистанційно, оскільки окупанти призначили власних "керівників".

"Дійсно, з першого дня війни і понині я знаходжусь у Херсоні. Після 26 квітня, коли "комендантом" Херсонської області від Російської Федерації був призначений новий "очільник" міста, "адміністратор" Херсонського району і міста Херсон - Олександр Кобець, ми перейшли працювати дистанційно. Тоді ж я звернувся до Офісу президента, аби нам надали інструкції, як нам далі виконувати свої функції в тій ситуації, яка сталася", - зазначив Колихаєв.

У місті залишилася велика частина лікарів, вчителів, керівників комунальних підприємств, три профільних заступники міського голови, керівники критичної інфраструктури - водоканал, обленерго, міськсвітло, транспортні комунальні підприємства. Проте частина працівників мерії пішла на простій та у відпустку. Деякі написали заяви на звільнення.

Колихаєв зазначив, що деякі чиновники та управлінці отримали наказ про виїзд. Так, 27 лютого Херсон покинув керівник управління МВС Ігор Король.

"Залишився керівник ДСНС, завдяки Андрію Васильовичу і його команді ми гасили пожежі від влучення снарядів, коли відбувалося захоплення міста, і працювали, аби була можливість забирати "двохсотих" і "трьохсотих". Я дуже вдячний йому і людям, які працювали з ним у найважчі для міста часи, вважаю, що це справжні патріоти, які виконували свої обов'язки на 100%", - додав мер.