Мэр Харькова предупредил о повышенной угрозе ракетных ударов: в чем причина

Жителей Харькова и всех украинцев предупредили о повышенной угрозе ракетных ударов. Оккупанты в День Конституции Украины могут бомбить города с особой жесткостью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
"Я думаю, что в День Конституции с особой жестокостью российские оккупанты бомбят наши города, в том числе и Харьков. Потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию", - заявил Терехов.
Также он отметил, что последнее время оккупанты обстреливают Харьков как по часам.
"Есть утренняя бомбардировка, есть дневная и есть ночная бомбардировка города Харькова. Причем это все происходит с земли, из Российской Федерации, с территории Белгородской области. Все это взлетает и торпедирует нас", - добавил он.
По мнению Терехова, враг преследует две цели: "первое - чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, второе - чтобы посеять панику, запугать людей".
При этом мэр города отмечает, что добиться желаемого россиянам не удастся.
Напомним, ранее в интервью РБК-Украина экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос заявил, что угрозы наступления на Харьков в настоящее время нет.
Отметим, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем Россия это делает.
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