Мэр Харькова предупредил о повышенной угрозе ракетных ударов: в чем причина

"Я думаю, что в День Конституции с особой жестокостью российские оккупанты бомбят наши города, в том числе и Харьков. Потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию", - заявил Терехов.

Также он отметил, что последнее время оккупанты обстреливают Харьков как по часам.

"Есть утренняя бомбардировка, есть дневная и есть ночная бомбардировка города Харькова. Причем это все происходит с земли, из Российской Федерации, с территории Белгородской области. Все это взлетает и торпедирует нас", - добавил он.

По мнению Терехова, враг преследует две цели: "первое - чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, второе - чтобы посеять панику, запугать людей".

При этом мэр города отмечает, что добиться желаемого россиянам не удастся.