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Мэр Харькова предупредил о повышенной угрозе ракетных ударов: в чем причина

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей Харькова и всех украинцев предупредили о повышенной угрозе ракетных ударов. Оккупанты в День Конституции Украины могут бомбить города с особой жесткостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Я думаю, что в День Конституции с особой жестокостью российские оккупанты бомбят наши города, в том числе и Харьков. Потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию", - заявил Терехов.

Также он отметил, что последнее время оккупанты обстреливают Харьков как по часам.

"Есть утренняя бомбардировка, есть дневная и есть ночная бомбардировка города Харькова. Причем это все происходит с земли, из Российской Федерации, с территории Белгородской области. Все это взлетает и торпедирует нас", - добавил он.

По мнению Терехова, враг преследует две цели: "первое - чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, второе - чтобы посеять панику, запугать людей".

При этом мэр города отмечает, что добиться желаемого россиянам не удастся.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос заявил, что угрозы наступления на Харьков в настоящее время нет.

Отметим, что оккупанты продолжают обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем Россия это делает.

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