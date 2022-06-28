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Мер Харкова попередив про підвищену загрозу ракетних ударів: у чому причина

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителів Харкова та всіх українців попередили про підвищену загрозу ракетних ударів. Окупанти в День Конституції України можуть бомбити міста з особливою жорсткістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що в День Конституції з особливою жорстокістю російські окупанти бомблять наші міста, в тому числі і Харків. Тому що вони з самого першого дня хочуть винищити нас як націю", - заявив Терехов.

Також він зазначив, що останнім часом окупанти обстрілюють Харків як по годинах.

"Є ранкове бомбардування, є денне і є нічне бомбардування міста Харкова. Причому це все відбувається з землі, з Російської Федерації, з території Бєлгородської області. Все це злітає і торпедує нас", - додав він.

На думку Терехова, ворог має дві мети: "перше - щоб життя в місті Харкові не могло розвиватися нормально, друге - щоб посіяти паніку, залякати людей".

При цьому мер міста зазначає, що домогтися бажаного росіянам не вдасться.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривоніс заявив, що загрози наступу на Харків в даний час немає.

Зазначимо, що окупанти продовжують обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо Росія це робить.

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