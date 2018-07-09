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Мэр Еревана ушел в отставку

НовостиОбщество    09.07.2018 - 20:08
Фото: Тарон Маркарян (wikipedia.org)
Фото: Тарон Маркарян (wikipedia.org)

Тарон Маркарян подал в отставку

Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку. Об этом он заявил в послании жителям Еревана, размещенном на официальном сайте мэрии.

По его словам, он принял решение покинуть должность мэра Еревана и выразил благодарность каждому за сотрудничество и совместную работу.

"На протяжении пройденного вместе пути я пытался услышать голос каждого из вас и шаг за шагом решать проблемы столицы, был верен своему обещанию и своим программам. В этом смысле я надеюсь на снисходительность всех наших сограждан за то, что наш совместный путь прерывается", - говорится в послании Маркаряна. 

Напомним, в конце июня группа демонстрантов заблокировала главный вход в мэрию Еревана.

Как известно, на волне проходивших в Армении с 13 апреля масштабных протестных акций премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. 8 мая Национальное Собрание на специальном заседании со второй попытки избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Так, сразу после этого начались акции протеста с требованиями отставки Маркаряна. 

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Теги публикации: Армения, Ереван  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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