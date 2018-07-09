Мер Єревана пішов у відставку

Тарон Маркарян подав у відставку

Мер Єревана Тарон Маркарян подав у відставку. Про це він заявив в посланні жителям Єревана, розміщеному на офіційному сайті мерії.

За його словами, він прийняв рішення залишити посаду мера Єревану і висловив подяку кожному за співпрацю та спільну роботу.

"Протягом пройденого разом шляху я намагався почути голос кожного з вас і крок за кроком вирішувати проблеми столиці, був вірний своїй обіцянці і своїм програмам. В цьому сенсі я сподіваюся на поблажливість всіх наших співгромадян за те, що наш спільний шлях переривається", - йдеться в посланні Маркаряна.

Нагадаємо, в кінці червня група демонстрантів заблокувала головний вхід до мерії Єревану.

Як відомо, на хвилі масштабних протестних акцій, які проходили у Вірменії з 13 квітня, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян 23 квітня заявив про свою відставку. У той же день президент Вірменії Армен Саркісян прийняв відставку уряду. 8 травня Національні Збори на спеціальному засіданні з другої спроби обрали лідера вірменської опозиції Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. Так, відразу після цього почалися акції протесту з вимогами відставки Маркаряна.