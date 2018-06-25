Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Демонстранты заблокировали мэрию Еревана

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 11:54
Фото: мэрия Еревана (youtube news.am )
Фото: мэрия Еревана (youtube news.am )

Протестующие требуют отставки мэра столицы

Группа демонстрантов в понедельник утром заблокировала главный вход в мэрию Еревана. Об этом сообщает "Радио Азатутюн", они требуют отставки мэра Тарона Маркаряна.

Как сообщается, причиной протеста стало расследование, видео которого было обнародовано в воскресенье поздно вечером. По данным СМИ, Маркарян, всю свою жизнь,занимая только государственные посты, "нажил достаточно большое богатство".

Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Протестующие говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и им могут заниматься только представители правоохранительных органов.

"Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводу, другое дело, когда распространяется видео, а готовит это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.

Напомним, аналогичная ситуация уже происходила в Ереване в мае этого года.

Тогда активисты прорвались в мэрию, а поводом для протеста стала вырубка деревьев в парке 2800-летия Еревана.

В Кишиневе продолжаются протесты из-за аннулированных результатов выборов мэра Протесты в Грузии: премьер ушел в отставку
Теги публикации: Ереван, выборы мэра, протест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь