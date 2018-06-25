Демонстранты заблокировали мэрию Еревана

Протестующие требуют отставки мэра столицы

Группа демонстрантов в понедельник утром заблокировала главный вход в мэрию Еревана. Об этом сообщает "Радио Азатутюн", они требуют отставки мэра Тарона Маркаряна.

Как сообщается, причиной протеста стало расследование, видео которого было обнародовано в воскресенье поздно вечером. По данным СМИ, Маркарян, всю свою жизнь,занимая только государственные посты, "нажил достаточно большое богатство".

Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Протестующие говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и им могут заниматься только представители правоохранительных органов.

"Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводу, другое дело, когда распространяется видео, а готовит это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.

Напомним, аналогичная ситуация уже происходила в Ереване в мае этого года.

Тогда активисты прорвались в мэрию, а поводом для протеста стала вырубка деревьев в парке 2800-летия Еревана.