Мер Дніпра провів черговий особистий прийом громадян

Мер Дніпра Борис Філатов провів черговий прийом міського голови. Поставити питання прийшли понад пів сотні дніпрян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.
Більшість звернень стосувалися ремонтів у під’їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання.
"Я сьогодні зустрівся з нашими містянами - був черговий прийом міського голови. Люди отримали допомогу від міської ради. Ми відпрацювали всі питання. Опікуватимемося ними надалі. І продовжуватимемо практику особистих прийомів та спілкуватимемося з людьми, аби в нинішніх умовах війни вони не відчували себе покинутими", - зазначив Борис Філатов.
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