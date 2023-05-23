Мэр Днепра провел очередной личный прием граждан

Мэр Днепра Борис Филатов провел очередной приём городского головы. Задать вопрос пришли более полусотни днепрян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Большинство обращений касалось ремонтов в подъездах и замены там окон, а также обновление кровель и труб холодного водоснабжения.
"Я сегодня встретился с нашими горожанами - был очередной прием городского головы. Люди получили помощь от городского совета. Мы отработали все вопросы. Будем о них заботиться. И будем продолжать практику личных приемов и общаться с людьми, чтобы в нынешних условиях войны они не чувствовали себя покинутыми", - отметил Борис Филатов.
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