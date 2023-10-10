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Мер Дніпра отримав відзнаку від Конгресу США: за розвиток україно-американо-корейської дружби

Вівторок 10 жовтня 2023 10:43
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Мер Дніпра отримав відзнаку від Конгресу США: за розвиток україно-американо-корейської дружби Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов отримав подяку від Палати представників Конгресу США, підписану конгресвумен-республіканкою Мішель Стіл. Це відзнака за розвиток фактично тристоронніх відносин з Америкою та Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Ця відзнака від Конгресу США має особливе значення. І не лише для мене. Для всього Міста. Від конгресвумен-республіканки Мішель Стіл. Бо, не дивлячись на різнобічні дискусії в Сполучених Штатах, Україна має двопартійну підтримку. Таку, де члени Конгресу можуть розгледіти навіть роботу мерів українських міст", - зазначив Філатов, додавши, що нині Дніпро активно працює над тим, аби максимально розвинути потенціал дружби з Кореєю.

Мер Дніпра отримав відзнаку від Конгресу США: за розвиток україно-американо-корейської дружби

"Бо це країна гостинних людей - з відкритими душею і серцем. Яких я дуже люблю та поважаю. Це цінна дружба, задля якої треба послідовно працювати. І робити це щиро", - додав він.

Мер Філатов також подякував американському і корейському народам за підтримку України і анонсував, що незабаром варто чекати для міста хороших новин.

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Борис Філатов Сполучені Штати Америки
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