Мер Дніпра обговорив з послом Франції в Україні перспективи співпраці та підтримки міста

"Ваше місто завжди було пов’язане з Європою. Цей поштовх надходив тоді також від європейських інвесторів. Ми працюємо над відновленням і пожвавленням цих зв’язків. Залишаючи позаду десятиліття радянської ідеології", - наголосив Етьєн де Понсен.

Сторони також обговорили створення можливостей для подальших перспектив співпраці.

"Для нас важливі пропозиції міжнародних партнерів стосовно відбудови України і розвитку бізнесу нашого регіону після закінчення війни. Ми, зокрема, працюємо з Чеською Республікою, до нас приїжджав президент пан Петр Павел. Вони взяли патронат над Дніпром та областю. І у нас також можуть бути цікаві пропозиції співпраці для французького бізнесу", - додав Борис Філатов.