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Мэр Днепра обсудил с послом Франции в Украине перспективы сотрудничества и поддержки города

Фото: мэр Днепра Борис Филатов с послом Франции Этьеном де Понсеном (пресс-служба горсовета)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и поддержки города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Ваш город всегда был связан с Европой. Этот толчок поступал тогда также от европейских инвесторов. Мы работаем над восстановлением и оживлением этих связей. Покидая позади десятилетия советской идеологии", - подчеркнул Этьен де Понсен.

Стороны также обсудили создание возможностей для дальнейших перспектив сотрудничества.

"Для нас важны предложения международных партнеров относительно восстановления Украины и развития бизнеса нашего региона после окончания войны. Мы, в частности, работаем с Чешской Республикой, к нам приезжал президент Петр Павел. Они взяли патронат над Днепром и областью. И у нас также могут быть интересные предложения сотрудничества для французского бизнеса", - добавил Борис Филатов.

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