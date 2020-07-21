Мэр Черновцов назвал свое отстранение от должности "политическим делом"

Мэр Черновцов считает решение Верховного суда по отмене его восстановления в должности - политическим решение накануне местных выборов и наступлением власти на местное самоуправление в целом.

Об этом Алексей Каспрук заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"За несколько месяцев до выборов Верховный Суд принял решение вернуть дело на новое рассмотрение. Подчеркиваю, он не удовлетворил жалобу моих оппонентов, которые требовали признать законным решение о досрочном прекращении полномочий мэра. Суд направил дело на повторное рассмотрение. Очень хочется увидеть обоснование", - говорит Каспрук.

По его мнению, только черновчане, которые напрямую избрали городского голову, должны иметь право его снимать или на очередных выборах, или через инструмент референдума. "Но это точно не должны делать депутаты, которые представляют разные политические силы", - добавляет городской голова.

Он также выразил убеждение, что его оппоненты будут пытаться максимально затянуть дело, чтобы он не вернулся к исполнению своих полномочий до выборов.

"После вступления в "Пропозицию" меня уже воспринимают не только как мэра, который мешает местным ставленникам олигархов дерибанить ресурсы общины, а и как часть сообщества, которая способна получить поддержку людей не только на местных выборах, но и на общенациональном уровне. Для центральной власти это уже серьезная конкуренция. И такие проблемы не только у меня, давление идет на местное самоуправление по всей стране, на тех его представителей, которые создают конкуренцию "слугам народа" на местных выборах. Использовать в этой ситуации суды - это нечестная борьба, но, к сожалению, обычная для Украины практика", - добавляет Каспрук.

Напомним, 17 июля Кассационный административный суд отменил решения двух судебных инстанций, которыми Алексея Каспрука восстановили на посту мэра Черновцов. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Отметим, что 26 июля 2018 года Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия Алексея Каспрука.

В течение следующих девяти месяцев полномочия мэра исполнял секретарь горсовета Василий Продан.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Апелляционный суд подтвердил восстановление в должности городского головы Алексея Каспрука.

Повторно Каспрук был избран мэром Черновцы 25 мая 2014 года.