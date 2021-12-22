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Мер Чернігова розповів, як правоохоронці пояснюють обшуки на комунальних підприємствах міста

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Чернігов, Середа 22 грудня 2021 11:31
Мер Чернігова розповів, як правоохоронці пояснюють обшуки на комунальних підприємствах міста Фото: Мер Чернігова Владислав Атрошенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, як правоохоронці пояснюють обшуки на комунальних підприємствах Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Атрошенка у Facebook.

"У Чернігові чудові парки і дороги, але ваш мер багато говорить". Ця фраза звучить від "масок-шоу" під час кожного обшуку на комунальних підприємствах Чернігова. Ця фраза пояснює весь абсурд, який відбувається останнім часом щодо міста та містян. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає", - зазначив Атрошенко.

Мер Чернігова вважає, що підвищена увага правоохоронців до міста пояснюється бажанням центральної влади позбавитися незалежного мера напередодні виборів у 206-му окрузі.

"Так, говорю. Говорю, що комусь муляє, що Черніговом керує незалежний мер, обраний людьми. Що Атрошенко виконує зобов’язання перед виборцями, а не "обязи" перед ОПУ. Прямо кажу, що у рідному президенту регіоні міста з державних фондів отримують мільярди, а нерідний Чернігів отримує нуль. Заявляю, що влада перекладає відповідальність за вирішення проблем з тарифами на місцеве самоврядування. Говорю про спроби усунути Атрошенка від виборчого процесу на 206-у окрузі та про те, що "слуги" вже готують на округ свого "парашутиста". Слухняного, "на 100% свою людину". За ці слова й отримав 55 обшуків. І думаю, це ще не кінець", - наголосив Атрошенко.

Він також навів статистику обшуків, які збільшилися у кілька разів.

"Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків. А за шість попередніх років лише 11. Ще раз: за місяць ми мали обшуків в п’ять разів більше, ніж за 6 попередніх років. Замовники відомі. А їх мотиви: прості, прогнозовані, політичні", - написав Атрошенко.

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