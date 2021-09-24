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Мэр Чернигова направил обращение по тарифам на тепло министру развития общин

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к министру развития общин и территорий об отсутствии полномочий местной власти устанавливать тарифы, хотя правительство возлагает на нее такие обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Черниговского городского совета.

В письме приведен перечень действующих законодательных норм, противоречия в которых не позволяют сегодня установить тарифы на тепловую энергию органам местного самоуправления, хотя эти полномочия недавно им переданы.

"По состоянию на 16 сентября, за месяц до начала отопительного сезона, центральными органами исполнительной власти не решен вопрос по формированию нормативно-правовой базы, необходимой для осуществления органами местного самоуправления полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию в условиях измененного законодательства. Один из основных вопросов - несоответствие действующей редакции Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды", - говорится в письме.

Напомним, ранее Владислав Атрошенко заявил, что его политическая партия "Родной дом" пойдет на парламентские выборы на платформе "УДАР Виталия Кличко".

Как сообщалось, Чернигов занял четвертое место в рейтинге лучших городов Украины по результатам ежегодного Украинского муниципального опроса Международного республиканского института.

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Чернигов