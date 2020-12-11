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Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским

Автор: РБК-Украина

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Также чиновник призвал власть к сотрудничеству с местным самоуправлением.

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Об этом он заявил в своем в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Как городской голова я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача - совместно работать на Украину", - сказал Бондаренко.

В этом же видео городской голова рассказал об избрании нового исполнительного комитета. Он считает, что надо забыть о предвыборных ссорах и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города, как погодных, так и тех, что связаны с коронавирусом.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая, посвященной годовщине президентства, Зеленский назвал популизмом действия городского головы Черкасс Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства.

Неделю спустя Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента. Он просил суд взыскать с Зеленского 1 гривню в свою пользу за моральный ущерб, однако проиграл дело. Суд в иске отказал, поскольку высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЧеркассыАнатолий Бондаренко