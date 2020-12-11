Мер Черкас публічно вибачився перед Зеленським

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським. Також чиновник закликав владу до співпраці з місцевим самоврядуванням.

Про це він заявив у своєму Facebook.

"Ми повинні забути про протистояння між міським головою та президентом. Як міський голова я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду плечем до плеча стояти з патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би офіційно вибачитися. Наше завдання - спільно працювати на Україну", - сказав Бондаренко.

У цьому ж відео міський голова розповів про обрання нового виконавчого комітету. Він вважає, що треба забути про передвиборчі чвари та об'єднатися, щоб спільно працювати над вирішенням усіх проблем міста, як погодних, так і тих, що пов'язані з коронавірусом.

Нагадаємо, під час прес-конференції 20 травня, присвяченої річниці президентства, Зеленський назвав популізмом дії міського голови Черкас Бондаренко, який хотів пом'якшити карантин у місті всупереч постанові уряду.

Через тиждень Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності проти президента. Він просив суд стягнути з Зеленського 1 гривню на свою користь за моральну шкоду, проте програв справу. Суд в позові відмовив, оскільки висловлювання Зеленського, на думку суду, не містять завідомо неправдивої інформації або надмірних оціночних суджень.