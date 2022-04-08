Мэр Бучи о жертвах: погибли 320 человек, более половины идентифицировали

По его словам, в Буче все еще обнаруживают тела жертв, поскольку в городе идут активные работы по разминированию и зачистке. Погибших находят также в ближайших селах.

"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города - на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок", - отметил мэр.

Городской глава отметил, что из 320 погибших идентифицировали 163 человек.

"Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были - или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - добавил Федорук.