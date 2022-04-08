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Мер Бучі про жертви: загинули 320 осіб, більше половини ідентифікували

Фото: у Бучі загинули 320 осіб (t.me/zsuwar)
Автор: Наталія Юрченко

Мер міста Буча (Київська область) Анатолій Федорук розповів, що від дій російських окупантів загинули щонайменше 320 осіб. Більше половини тіл вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Федорука виданню "Голос Америки".

За його словами, в Бучі все ще виявляють тіла жертв, оскільки в місті йдуть активні роботи з розмінування і зачистки. Загиблих знаходять також у найближчих селах.

"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста - на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків", - зазначив мер.

Міський голова зазначив, що з 320 загиблих ідентифікували 163 осіб.

"Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - додав Федорук.

Нагадаємо, раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що практично 90% жертв у місті були вбиті в результаті розстрілів.

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Війна Росії проти УкраїниБуча