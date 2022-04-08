Мер Бучі про жертви: загинули 320 осіб, більше половини ідентифікували

За його словами, в Бучі все ще виявляють тіла жертв, оскільки в місті йдуть активні роботи з розмінування і зачистки. Загиблих знаходять також у найближчих селах.

"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста - на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків", - зазначив мер.

Міський голова зазначив, що з 320 загиблих ідентифікували 163 осіб.

"Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - додав Федорук.