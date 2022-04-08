Мэр Бучи рассказал о разрушениях: враг сознательно производил эти обстрелы

По его словам, первой была выведена из строя тяговая подстанция, которая, питала железную дорогу и город. Затем оккупанты уничтожили станции, что обеспечивали связь. Также российские войска повредили резервуары чистой воды. Во время оккупации коммунальщики пытались их ремонтировать, чтобы минимально обеспечить Бучу водой.

"Все, практически, станции, которые обеспечивали связь, были сразу уничтожены - то есть, враг сознательно производил эти обстрелы. Практически мы оставались без связи, без света, без воды в этих условиях", - подчеркнул мэр.

Федорук отметил, что оккупанты умышленно обстреливали здания, парк и другие объекты. По его словам, пострадали как многоэтажные, так и частные дома.

"В многоквартирном жилом комплексе порядка 20% полностью подлежит демонтажу. В частном секторе это где-то 150-160 жилых домов, которые сгорели. Я сейчас не считаю повреждений от мин, осколков, выбитые окна, двери", - заявил городской глава.

Он добавил, что критическая инфраструктура в городе будет восставлена примерно через полторы недели.

"Учитывая уже то количество задействованных служб, подразделений и для разминирования, и для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и функционирование города, думаю, недели полторы нам будет достаточно, чтобы восстановить жизнедеятельность города. Хотя объем колоссальный. Пока мы только подсчитываем объемы потерь, которые получила Буча. О какой-то финальной цифре речь пока не идет. Это колоссальные средства. Но мы обязательно все отстроим", - добавил Федорук.