Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: что известно

Мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен 6 марта. А попытки создать в городе гуманитарные коридоры не увенчались успехом.

Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

"К сожалению безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи", - заявил Денисенко.

Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.

По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.