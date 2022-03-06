Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: что известно

Мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен 6 марта. А попытки создать в городе гуманитарные коридоры не увенчались успехом.
Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.
"К сожалению безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи", - заявил Денисенко.
Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.
По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.
Ранее мы писали, что известный 33-летний актер Паша Ли погиб в Ирпене, защищая Украину в рядах тероборони.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!