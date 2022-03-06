Мера Бучі Анатолія Федорука поранено: що відомо

Про це повідомив в телемарафоні Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.

"На жаль безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі", - заявив Денисенко.

Наразі місто Буча Київської області перебуває в облозі. Війська обстрілюють житлові квартали, місто просить допомоги.

За заявою Олексія Арестовича, Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля.