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Мера Бучі Анатолія Федорука поранено: що відомо

Автор: Світлана Мащенко

Мер Бучі Анатолій Федорук був поранений 6 березня. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні.

Про це повідомив в телемарафоні Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.

"На жаль безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі", - заявив Денисенко.

Наразі місто Буча Київської області перебуває в облозі. Війська обстрілюють житлові квартали, місто просить допомоги.

За заявою Олексія Арестовича, Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Раніше ми писали, що відомий 33-річний актор Паша Лі загинув в Ірпені, захищаючи Україну в лавах тероборони.

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Буча