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Мэр Балаклеи с семьей выехал в Россию, - Харьковская ОВА

Фото: мэр Балаклеи Иван Столбовой (facebook.com/ivans.box)
Автор: Наталья Юрченко

Городской глава Балаклеи Харьковской области Иван Столбовой покинул территорию общины. Он вместе с семьей сбежал в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Харьковской ОВА Олега Синегубова изданию "Факты".

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за предательство Украины и каждого жителя населенного пункта", - заявил Синегубов.

Напомним, мэр Каховки (Херсонская область) покинул город из-за постоянных угроз оккупантов.

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