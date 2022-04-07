Мер Балаклії з родиною виїхав до Росії, - Харківська ОВА

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю покинув це місто і поїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе і жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного жителя населеного пункту", - заявив Синєгубов.