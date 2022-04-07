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Мер Балаклії з родиною виїхав до Росії, - Харківська ОВА

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Балаклія, Четвер 07 квітня 2022 14:56
Мер Балаклії з родиною виїхав до Росії, - Харківська ОВА Фото: мер Балаклії Іван Столбовий (facebook.com/ivans.box)
Автор: Наталія Юрченко

Міський голова Балаклії Харківської області Іван Столбовий покинув територію громади. Він разом з родиною втік до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова виданню "Факт".

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю покинув це місто і поїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе і жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного жителя населеного пункту", - заявив Синєгубов.

Нагадаємо, мер Каховки (Херсонська область) покинув місто через постійні погрози окупантів.

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