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Мер Анкари закликав провести дострокові вибори президента Туреччини

Неділя 23 березня 2025 20:10
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Мер Анкари закликав провести дострокові вибори президента Туреччини Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Опозиційний мер Анкари Мансур Яваш закликав до проведення дострокових президентських виборів у Туреччині. Його заява прозвучала на тлі арешту градоначальника Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cumhuriyet.

Важливо зазначити, що сьогодні було заарештовано мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Яваш зі свого боку зазначив, що якби цього не сталося, тоді не було б такого ажіотажу на праймеріз основної опозиційної партії Туреччини щодо визначення кандидатів на ймовірних дострокових президентських виборах.

"Якби ці події не відбулися сьогодні, можливо, не було б такої великої участі. Іншими словами, коли ви робите щось протизаконне, реакція дуже велика", - заявив мер Анкари.

Він висловив сподівання, що дострокові вибори в країні стануть прикладом для Туреччини, додавши, що "ставити підніжку опоненту" - це не демократично.

"Час для дострокових виборів уже настав. Тому що ніхто з цих молодих людей не бачив іншого уряду відтоді, як вони народилися", - резюмував він.

Нагадаємо, що крім арешту, опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу сьогодні відсторонили від своїх обов'язків. Зокрема, про це оголосили в МВС.

Детальніше про те, з якої причини був затриманий Імамоглу і як відреагував світ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Туреччина Стамбул Анкара
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