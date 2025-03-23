ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мэр Анкары призвал провести досрочные выборы президента Турции

Воскресенье 23 марта 2025 20:10
UA EN RU
Мэр Анкары призвал провести досрочные выборы президента Турции Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции. Его заявление прозвучало на фоне ареста градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cumhuriyet.

Важно отметить, что сегодня был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Яваш в свою очередь отметил, что если бы этого не произошло, тогда не было было такого ажиотажа на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидатам на вероятных досрочных президентских выборах.

"Если бы эти события не произошли сегодня, возможно, не было бы такого большого участия. Иными словами, когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика", - заявил мэр Анкары.

Он выразил надежду, что досрочные выборы в стране станут примером для Турции, добавив, что "ставить подножку оппоненту" - это не демократично.

"Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились", - резюмировал он.

Напомним, что помимо ареста, оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу сегодня отстранили от своих обязанностей. В частности, об этом объявили в МВД.

Подробнее о том, по какой причине был задержан Имамоглу и как отреагировал мир - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Стамбул Анкара
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом