Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве

Надпись на фасаде консульства Словакии в Харькове была оставлена 4 марта.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

При этом он напомнил, что уже извинился за высказывание премьер-министра Словакии о Закарпатье.