Міняємо Словаччину на Крим: у словацькому МЗС відреагували на напис на консульстві

Напис на фасаді консульства Словаччини в Харкові була залишена 4 березня.

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо", - сказав Корчок.

При цьому він нагадав, що вже вибачився за висловлювання прем'єр-міністра Словаччини про Закарпатті.