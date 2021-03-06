Міняємо Словаччину на Крим: у словацькому МЗС відреагували на напис на консульстві

У Харкові днями на будівлі консульства Словаччини з'явився напис: "Міняємо Словаччину на Крим" на тлі скандального жарту про Закарпаття з боку словацького прем'єр-міністра. У Міністерстві закордонних справ Словаччини заявили, що даний інцидент показує значимість слова у зовнішній політиці.
Про це заявив глава МЗС Словаччини Івано Корчок, передає Denik N.
Напис на фасаді консульства Словаччини в Харкові була залишена 4 березня.
"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо", - сказав Корчок.
При цьому він нагадав, що вже вибачився за висловлювання прем'єр-міністра Словаччини про Закарпатті.
Нагадаємо, 3 березня між Україною і Словаччиною розгорівся дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавіруса "Супутник V".
Пізніше Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття.
При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна була готова до більш жорстких дій стосовно прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича після його жарти про Закарпаття, якби ситуація не вирішилася.