У меня есть тысяча долларов. Во что ее вложить

Когда появляются свободные деньги, мы задумываемся об инвестициях. Не хочется, чтобы накопления постепенно съедала инфляция, ведь деньги должны работать. Какие варианты можно рассматривать для вложений — расскажут эксперты криптобиржи Currency.com.

Для чего инвестировать

Инвестиции — это отличный способ не только сохранить накопления, но и приумножить их. Полученную прибыль можно обналичить или вложить повторно. Доход можно потратить на путешествие, обучение, пенсионные накопления или другую финансовую цель.

Чтобы инвестировать, не обязательно всегда следить за новостями рынка. Можно хотя бы оставить деньги на депозите или вложиться в гособлигации. Но время, когда можно было просто хранить наличные в конверте или деньги на счете, который не работает, давно прошло.

Почему депозит в банке — не лучшее решение

Самый простой и потому самый популярный способ — вклад в банке. В Украине банки в среднем предлагают 2-3% годовых для вкладов. То есть, если вы положите на депозит тысячу долларов, то за 12 месяцев получите от $16 до $25. Это неплохой вариант сохранить деньги при условии, что инфляция в стране не превысит эти самые 2-3%.

Однако по данным Национального банка Украины, сейчас инфляция достигла 10,2% — то есть ваш доход с депозита ее не покроет. Кроме того, вы не сможете заработать больше, чем указано в договоре.

Гособлигации

Еще один традиционный вид инвестиций — государственные ценные бумаги. Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) доступны только на внутреннем рынке. Минфин размещает облигации на аукционах один-два раза в месяц.

Плюсы ОВГЗ как средства сохранения и накопления денег в том, что их погашение обеспечено государством. Их надежность выше депозита в коммерческом банке. Проценты и прибыль от купли-продажи гособлигаций не облагаются налогом (удерживается только сбор в 1,5%). Средняя доходность составляет 11-12,9%.

Однако у рядовых инвесторов есть сложность с покупкой этих ценных бумаг напрямую. Чтобы приобрести гособлигации, придется обратиться к лицензированному торговцу — банку, брокеру или инвестиционной компании.

Банки предлагают пакеты по инвестициям в гособлигации, начиная с тысячи гривен ($37,6). Клиент также может выбрать удобный срок инвестирования: от года до пяти лет.

Драгоценные металлы

Инвестиции в золото и другие драгметаллы снижают общую волатильность портфеля. К плюсам также можно отнести способность драгметаллов сохранять ценность в долгосрочной перспективе.

Если мы говорим не о физическом воплощении драгметаллов (слитки, монеты и т.д.), то фьючерсы на них можно купить на биржах. Надо понимать, что для торговли фьючерсами необходимо иметь достаточный опыт, так как это высокорисковый актив, и брокерский счет. Также можно обратиться к профессиональному брокеру.

Если вы хотите попробовать самостоятельно торговать токенизированным золотом или другими токенизированными сырьевыми активами, вам подойдут токенизированные активы на криптобирже Currency.com. Например, на криптобирже Currency.com вы сможете сами выбрать торговую стратегию, познакомиться с токенизированными активами и принять решение. На криптоплатформе есть бесплатная академия, которая поможет начинающим трейдерам во всем разобраться.

Акции технологических гигантов

Если вы хотите инвестировать в акции компаний, начните с самых надежных: с технологических гигантов Силиконовой долины Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Apple или Microsoft. Отметим, что некоторые биржи и банки позволяют торговать акциями этих компаний только квалифицированным трейдерам.

Если говорить о доходности, то за год акции Apple выросли на 24,73%, Alphabet — на 86,09%, Facebook — на 30,12%, Amazon — на 5,44%, а Microsoft — на 36,89%.

Акции техногигантов — простой и понятный инструмент для начинающих. Впрочем, опытные инвесторы типа Уоррена Баффета также предпочитают иметь в своем портфеле акции крупных компаний.

Вы также можете торговать токенизированным акциями этих и других компаний на криптобирже Currrency.com

Криптовалюты

Актив, в который стали все больше инвестировать в последний год, — это криптовалюта. Про цифровые активы есть два диаметрально противоположных мнения. Одни говорят, что криптовалюта — это новое золото, а другие — что это большой мыльный пузырь. Основная сложность криптовалютного рынка для начинающих трейдеров — высокая волатильность. Поэтому вкладывайте в монеты только ту сумму, которую можете себе позволить потерять.

Плюс инвестирования в криптовалюту — это возможность получить более высокий доход в процентах, чем по описанным выше активам. Но и риски возрастают в геометрической прогрессии. На криптобирже Currency.com при торговле биткоином, эфиром, XRP и другими популярными криптовалютами можно выставить так называемый стоп-лосс. Этот автоматический инструмент позволяет немедленно продать актив, если его цена опустится ниже установленной вами точки.

Судя по истории курсов, крупнейшие криптовалюты подходят для долгосрочных инвестиций. Например, если бы вскоре после запуска Ethereum в 2016 году вы бы вложили в него $100, то к концу сентября 2021 года у вас на счету оказалось больше $123 тысяч.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.