​​​​​​​В мене є тисяча доларів. У що її вкласти

Коли з'являються вільні гроші, ми замислюємося про інвестиції. Не хочеться, щоб накопичення поступово з'їдала інфляція, адже гроші повинні працювати. Які варіанти можна розглядати для вкладень - розкажуть експерти кріптобіржі Currency.com.

Для чого інвестувати

Інвестиції - це відмінний спосіб не тільки зберегти накопичення, але і примножити їх. Отриманий прибуток можна перевести в готівку або вкласти повторно. Дохід можна витратити на подорож, навчання, пенсійні накопичення або іншу фінансову мету.

Щоб інвестувати, не обов'язково завжди стежити за новинами ринку. Можна хоча б залишити гроші на депозиті або вкластися в держоблігації. Але час, коли можна було просто зберігати готівку в конверті або гроші на рахунку, який не працює, давно минув.

Чому депозит в банку - не найкраще рішення

Найпростіший і тому найпопулярніший спосіб - вклад у банку. В Україні банки в середньому пропонують 2-3% річних для вкладів. Тобто, якщо ви покладете на депозит тисячу доларів, то за 12 місяців отримаєте від $ 16 до $ 25. Це непоганий варіант зберегти гроші за умови, що інфляція в країні не перевищить ці самі 2-3%.

Однак за даними Національного банку України, зараз інфляція досягла 10,2% - тобто ваш дохід з депозиту її не покриє. Крім того, ви не зможете заробити більше, ніж вказано в договорі.

Держоблігації

Ще один традиційний вид інвестицій - державні цінні папери. Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) доступні тільки на внутрішньому ринку. Мінфін розміщує облігації на аукціонах один-два рази на місяць.

Плюси ОВДП як засобу збереження і накопичення грошей в тому, що їх погашення забезпечено державою. Їх надійність вище депозиту в комерційному банку. Відсотки і прибуток від купівлі-продажу держоблігацій не обкладаються податком (утримується тільки збір в 1,5%). Середня прибутковість становить 11-12,9%.

Однак у пересічних інвесторів є складність з покупкою цих цінних паперів безпосередньо. Щоб придбати держоблігації, доведеться звернутися до ліцензованому торговцю - банку, брокеру або інвестиційної компанії.

Банки пропонують пакети з інвестицій в держоблігації, починаючи з тисячі гривень ($ 37,6). Клієнт також може вибрати зручний термін інвестування: від року до п'яти років.

Дорогоцінні метали

Інвестиції в золото і інші дорогоцінні метали знижують загальну волатильність портфеля. До плюсів також можна віднести здатність дорогоцінних металів зберігати цінність в довгостроковій перспективі.

Якщо ми говоримо не про фізичне втілення дорогоцінних металів (злитки, монети і т.д.), то ф'ючерси на них можна купити на біржах. Треба розуміти, що для торгівлі ф'ючерсами необхідно мати достатній досвід, так як це високоризиковий актив, і брокерський рахунок. Також можна звернутися до професійного брокеру.

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Акції технологічних гігантів

Якщо ви хочете інвестувати в акції компаній, почніть з найнадійніших: з технологічних гігантів Силіконової долини Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Apple або Microsoft. Відзначимо, що деякі біржі і банки дозволяють торгувати акціями цих компаній лише кваліфікованим трейдерам.

Якщо говорити про прибутковість, то за рік акції Apple виросли на 24,73%, Alphabet - на 86,09%, Facebook - на 30,12%, Amazon - на 5,44%, а Microsoft - на 36,89%.

Акції ТехноГігант - простий і зрозумілий інструмент для початківців. Втім, досвідчені інвестори типу Уоррена Баффета також вважають за краще мати в своєму портфелі акції великих компаній.

Ви також можете торгувати токенізірованним акціями цих та інших компаній на кріптобірже Currrency.com

Криптовалюти

Актив, в який стали все більше інвестувати в останній рік, - це криптовалюта. Про цифрові активи є два діаметрально протилежних думки. Одні кажуть, що криптовалюта - це нове золото, а інші - що це велика мильна бульбашка. Основна складність кріптовалютного ринку для початківців трейдерів - висока волатильність. Тому вкладайте в монети лише ту суму, яку можете собі дозволити втратити.

Плюс інвестування в криптовалюту - це можливість отримати більш високий дохід у відсотках, ніж за описаними вище активів. Але і ризики зростають в геометричній прогресії. На кріптобірже Currency.com при торгівлі біткоіни, ефіром, XRP і іншими популярними криптовалюта можна виставити так званий стоп-лосс. Цей автоматичний інструмент дозволяє негайно продати актив, якщо його ціна опуститься нижче встановленої вами точки.

Судячи з історії курсів, найбільші криптовалюта підходять для довгострокових інвестицій. Наприклад, якби незабаром після запуску Ethereum в 2016 році ви б вклали в нього $ 100, то до кінця вересня 2021 року біля вас на рахунку виявилося більше $ 123 тисяч.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися в якості інвестиційної ради.